Senegal-Irak MAÇI CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası heyecan I Grubu'nda oynanan maçlarla devam ediyor. Bu akşam saat 22.00'de oynanan mücadelede Senegal ve Irak Toronto'nun BMO Field stadında karşı karşı geliyor. Grupta geride kalan 2 maçı da puansız geçen iki ekip, son karşılaşmada hem puan kazanabilmek hem de galip gelerek en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek için sahaya çıkıyor. Senegal-Irak maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SENEGAL-IRAK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası I Grubu 3. haftasında oynanacak Senegal-Irak karşılaşması bu akşam 22.00'de başladı.

SENEGAL-IRAK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane.

Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.

İŞTE MAÇIN GOLÜ