Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Cham, 10 numaralı formanın hakkını ve ağırlığını yerine getirecek bir oyuncu değil. Bu mevki için sezon başından beri dile getirdiğim gibi uygun profilde bir oyuncu değil. İç sahada oyuncuların verdiği başarılı performansın dışarıya taşıyamamasının bazı nedenleri sanki seyircinin yarattığı başarılı atmosfer ve formanın ağırlığı gibi. Trabzonspor'un ne takım ne de oyun lideri var sahada. Deplasman oyunlarında galip gelmek fark yaratmak başarılı olmak istiyorsanız daha korkusuz daha cesur olup risk almak gerekir. Çünkü futbolda risk alacaksın. Risk almazsan o zaman en büyük risk olur. Trabzonspor'un bu kötü ve başarısız deplasman karnesinin en önemli nedenlerinden biri sanırım.