TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Krzysztof Piatek! Görüşmeler başladı

Son iki sezondur forvetleri kiralık olan Trabzonspor kulübü, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Paul Onuachu'yu alamayan yönetim, yine kiralık olan Simon Banza'nın tapusunu istiyor. Ancak Braga'nın beklentileri çok yüksek. Bu nedenle B planı da hazırlanmış durumda: Krzysztof Piatek... Trabzonspor'un, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta fileleri 18 kez sarsan ve gol krallığı koltuğunda oturan Polonyalı forvet için Başakşehir ile görüşmelere başladığı belirtiliyor.

DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Bu sezon Rams Başakşehir formasıyla toplam 37 maça çıkan 1.83 boyundaki yıldız, tüm kulvarlarda 28 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki golcü Trendyol Süper Lig'deki krallık yarışında Banza'nın önünde birinci sırada yer alıyor. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Krzysztof Piatek'in lacivert turuncu takım ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Piatek 2023-2024 sezonunda Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Başakşehir ile Fırtına'nın iyi ilişkileri bu işte yardımcı olabilir.