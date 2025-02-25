Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Galatasaray ve Fenerbahçe adalet aramıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRABZONSPOR'UN 15-20 PUANI GASP EDİLDİ"

"Açık konuşayım, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var. Bu puanlar planlı olarak çalınmıştır. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme ihtimali sıfır. Gerekli adımların TFF Başkanı tarafından atılmasını bekliyoruz. Üzerine basarak söylüyorum bunlar hata değil, kesitli olarak yapıldı."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ADALET ARAYIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Lig 2 takım üzerine kurgulanmış vaziyette."

"TAKIMLARIN HAKKININ YENMEMESİ İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ"

"Yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan hakemleri, bizim hakemlik müessesesindeki kaos giderilene kadar ve tüm takımların hakkının yenmemesi için getirmenin şart olduğunu düşünüyorum."