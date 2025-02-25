  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Galatasaray ve Fenerbahçe adalet aramıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Galatasaray ve Fenerbahçe adalet aramıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adalet arayışı içinde olmadıklarını ve sadece kendi çıkarları için yorum yaptıklarını söyledi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:48 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:58
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Galatasaray ve Fenerbahçe adalet aramıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRABZONSPOR'UN 15-20 PUANI GASP EDİLDİ"

"Açık konuşayım, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var. Bu puanlar planlı olarak çalınmıştır. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme ihtimali sıfır. Gerekli adımların TFF Başkanı tarafından atılmasını bekliyoruz. Üzerine basarak söylüyorum bunlar hata değil, kesitli olarak yapıldı."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ADALET ARAYIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Lig 2 takım üzerine kurgulanmış vaziyette."

"TAKIMLARIN HAKKININ YENMEMESİ İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİLMELİ"

"Yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan hakemleri, bizim hakemlik müessesesindeki kaos giderilene kadar ve tüm takımların hakkının yenmemesi için getirmenin şart olduğunu düşünüyorum."

F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi! 'Ufukta evlilik var mı?' sorusuna bakın nasıl cevap verdi...
"CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin" diyen Lütfü Savaş ifade verdi! "Tanık" sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu daha bulundu
Dünya G.Saray'ın Mourinho hamlesini konuşuyor
Osimhen hakkında flaş transfer iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI 13:47
Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçı ne zaman? Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçı ne zaman? 13:46
Al Raed - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? Al Raed - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? 13:42
Antalyaspor - Beşiktaş maçı yayın bilgisi! Antalyaspor - Beşiktaş maçı yayın bilgisi! 13:38
F.Bahçe'den Mourinho açıklaması! F.Bahçe'den Mourinho açıklaması! 13:34
Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama! Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama! 12:03
Daha Eski
Dünya G.Saray'ın Mourinho hamlesini konuşuyor Dünya G.Saray'ın Mourinho hamlesini konuşuyor 11:43
Chelsea - Southampton maçı hangi kanalda? Chelsea - Southampton maçı hangi kanalda? 11:42
Crystal Palace - Aston Villa maçı hangi kanalda? Crystal Palace - Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:38
Wolverhampton - Fulham maçı hangi kanalda? Wolverhampton - Fulham maçı hangi kanalda? 11:35
Brighton - Bournemouth maçı hangi kanalda? Brighton - Bournemouth maçı hangi kanalda? 11:30
Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! Osimhen hakkında flaş transfer iddiası! 11:28