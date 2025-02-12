Trabzonspor, Juventus'u devirdi UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükseldi!

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalya'nın Juventus takımını 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yiğit Kemal Turan'ın ayağından gelen golle Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Trabzonspor ayrıca, Türk futbol takımları arasında UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan ilk kulüp oldu. Son 16 turu maçları, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Şubat'ta çekilecek kura sonrasında 4-5 Mart'ta oynanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti. GOOLL! UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor, Yiğit Kemal Turan'ın golüyle 61. dakikada Juventus karşısında öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/k6Nb26l34t — TRT Spor (@trtspor) February 12, 2025 Stat: Papara Park Hakemler: Joakim Östling, Robin Wilde, Simon Kristensson

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Salih Malkoçoğlu, Bican Tibukoğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 90+3 Mustafa Ateş), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 83 Esat Yiğit Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 83. Turan Deniz Tuncer), Yiğit Kemal Turan (Dk. 75 Ekrem Terzi)

Juventus: Riccardo Radu, Bruno Martinez, Adam Boufandar, Diego Ripani (Dk. 83 Rayan Djahl), Francesco Crapisto, Diego Pugno, Alessio Vacca (Dk. 65 Antoino Stefano Merola), Francesco Verde, Filippo Pagnucco, Lorenco Biliboc (Dk. 65 Gabriele Finocchiaro), Federico Savio

Gol: Dk. 61 Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahman Bayram, Dk. 49 Boran Başkan, Dk. 88 Turan Deniz Tuncer (Trabzonspor) Dk. 23 Bruno Martinez, Dk. 48 Diego Pugno, Dk. 63 Adam Boufandar, Dk. 79 Antonio Stefano Merola (Juventus)