  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Şenol Güneş'in İskenderunspor maçı 11'i

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Şenol Güneş'in İskenderunspor maçı 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak. İlk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo- mavililerin amacı, İskenderun karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Şenol Güneş'in İskenderunspor maçı 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşacak. İlk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo- mavililerin amacı, İskenderun karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmek. Ev sahibi ise gruptaki ilk maçında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına, dış sahada yaşadığı kötü sonuçları geride bırakıp, bu müsabakayı kazanarak kupada kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Maçı A Spor canlı verecek.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Fırtına, bu sezon ise kupayı almak istiyor. A Grubu'nda lider konumda yer alan bordo-mavili takım, İskenderun ve Ç.Rize ile karşılaşacak

9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

YILDIZLAR GÖTÜRÜLMEDİ

Kaptan Uğurcan Çakır, Vişça, Nwakaeme, Savic ve Poyraz'ı İskenderun'a götürmeyen teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü maçta kadroda önemli değişiklikler yapacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Serdar, Okay, Draguş ve Arif de kadroda yer almadı. Güneş, önemli isimleri bu maçta dinlendirecek

KANATTA ZUBKOV FORVETTE SIKAN

Yeni transferler Sikan ve Zubkov'un İskenderunspor kupa maçında hücum hattında birlikte görev yapmaları bekleniyor. Sikan, ligde Kayserispor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Zubkov ilk kez bordo- mavili formayı giyecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

İSKENDERUNSPOR: ONUR CAN, AHMET, TURAN, ULAŞ, KADİR, ERBAY, KEREM, MEHMET, SERDARCAN, KHALIL, MUHAMMET.

TRABZONSPOR: TAHA, SERKAN, HÜSEYİN, BATAGOV, EREN, MENDY, OZAN, ZUBKOV, CHAM, CİHAN, SIKAN.

F.Bahçe'de Candido sesleri!
G.Saray'da İlkay harekatı yeniden başladı!
DİĞER
İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?
Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey'in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
G.Saray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!
G.Saray'a 1.90'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı isim PFDK'da: Bilinçli kart görmek... G.Saraylı isim PFDK'da: Bilinçli kart görmek... 01:16
Solskjaer'den transfer itirafı: Evet... Solskjaer'den transfer itirafı: Evet... 01:16
F.Bahçe Panathinaikos'a mağlup oldu F.Bahçe Panathinaikos'a mağlup oldu 01:16
G.Saray'a 1.90'luk stoper! G.Saray'a 1.90'luk stoper! 01:16
Beşiktaş Kırklarelispor'u mağlup etti! Beşiktaş Kırklarelispor'u mağlup etti! 01:16
A. Efes R. Madrid'e şans tanımadı! A. Efes R. Madrid'e şans tanımadı! 01:16
Daha Eski
22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 01:16
Tümosan Konyaspor liderliğe yükseldi! Tümosan Konyaspor liderliğe yükseldi! 01:16
Başakşehir zorlanmadan kazandı! Başakşehir zorlanmadan kazandı! 01:16
Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! 01:16
Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! 01:16
Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! 01:16