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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 18:49
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: 10 kişi kalsak da...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Bellona Kayserispor deplasmanından 1 puanla döndü. Maçın ardından Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"10 KİŞİ KALSAK DA..."

Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik.

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