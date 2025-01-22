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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geldi!

Son dakika haberi: Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan Trabzon'a geldi. İşte golcü oyuncunun ilk sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 10:14
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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan Trabzon'a geldi.

Golcü oyuncu bordo mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İŞTE SIKAN'IN İLK SÖZLERİ

Danylo Sikan: Trabzonspor büyük bir takım. Hedeflerim doğrultusunda burayı tercih ettim. Taraftar da çok büyük. Arsenii Batagov ile görüştüm. Çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük bir takım olduğundan bahsetti. Kulübün çok sayıda kupa kazandığını söyledi.

"Hoca ile beni hangi pozisyonda oynayacağı ile ilgili konuşacağız. Santrafor oyuncusuyum." dedi.

"Aynı takımdan Zubkov ile de görüşülüyordu, Trabzonspor'a transfer sürecinin hızlı geliştiğini düşünüyor mu?"

Danylo Sikan: Belki zamanla Zubkov da gelecek. Bekleyip göreceğiz.

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