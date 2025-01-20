Trabzonspor'da Edin Visca'dan açıklama: Trabzon'da yeniden doğmuş gibiyim

Trabzonspor'da Edin Visca, Net Global Sivasspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Visca, "Ligde iki maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz, Trabzonspor'un yeri zirve olmalı. Adım adım gidiyoruz, böyle devam etmeliyiz. Önümüzdeki hafta dinleneceğiz ama daha bir şey kazanmadık, 2-3 maç iyi oynadık sadece. Ciddiyet, konsantrasyon." dedi.

"ARTIK TRABZONLU EDIN İZLEYECEKLER"

Bu forma ile 100 maça çıktım. Çıktığım ilk maçı asla unutmam. Bu şehrin bir parçası olmak çok güzel, burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok istekliyim, inşallah böyle devam edeceğim. Türkiye'deki 14. senem ama çok keyif alıyorum. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Trabzonspor taraftarına söz veriyorum, artık bir Trabzonlu gibi Edin Visca izleyecekler.