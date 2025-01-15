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Haberler Trabzonspor Transfer başarısı: Malheiro

Transfer başarısı: Malheiro

Süper Lig'in ilk yarısında Pedro Malheiro, Trabzonspor'un en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Transfer başarısı: Malheiro

Sezon başında Portekiz'in Boavista kulubunden 2 milyon euro'ya alınan 23 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati cekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi. Malheiro, ligde 17 macta 1483 dakika gorev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz devinde en fazla sure alan yeni oyuncu oldu. Sadece cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demir macında gorev yapamayan Portekizli oyuncu, diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de gorev yaparak vazgecilmez isimler arasında yer aldı.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Malheiro, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla sure alan 2. oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Cakır, Trendyol Super Lig'de oynadıkları 18 macın tamamında da forma giyerek 1620 dakika sahada kaldı.

4 GOL KAYDETTİ

Antalyaspor macında "hat trick" yaparak gol sayısını 4'e yukselten Malheiro, kendisiyle aynı sayıda gol atan Cham ile 12 gollu Banza'nın ardından en cok gol atan oyuncu konumunda. Bir gol de Bodrum FK'ya atan Portekizli, kariyerindeki en golcu donemini de geciriyor. 2 de asist yaptı.

A BOLA'YA KONUŞTU

Malheiro, Portekiz'de A Bola gazetesine konuştu. Trabzonspor'daki onceki Portekizli sağ beklerden sonra bu pozisyondaki başarılı performansının dikkat cektiğini belirten Pedro, "Trabzonspor taraftarlarının Portekizlilere olan sevgisi cok yuksek. Bunu Bosingwa ve Pereira başardı. Ben de başarmak istiyorum" dedi.

BENFİCA İDDİASI

Pedro, Benfica'ya transfer olabileceği yonundeki iddiayla ilgili olarak, "Her gun disiplinle calışıyorum. Buyuk fırsatlar tekrar doğabilir. Şu an Trabzonspor'da olmaktan memnunum. Kendimi gostereceğim" diye konuştu.

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