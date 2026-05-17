Christ Inao Oulai: Şampiyon da olabilirdik

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Papara Park'ta oynanan ve 3-0'lık konuk ekibin üstünlüğü ile noktalanan Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ŞAMPİYON DA OLABİLİRDİK"

"İyi oynayan bir rakiple karşılaştık, biz de iyiydik ama istediğimizi yapamadık bugün. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz.

Benim adıma iyi bir sezon geçti. Takım arkadaşıma ve özellikle hocama teşekkür ediyorum. Şu an 3. konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum."