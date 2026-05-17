Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımıza söz veriyorum

Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımıza söz veriyorum

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:30
Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımıza söz veriyorum

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"TARAFTARIMIZA SÖZ VERİYORUM"

"Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin.

Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz.

Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı. Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız.

Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum."

DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

"Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız."


