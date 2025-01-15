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Haberler Trabzonspor Golün adı Banza

Golün adı Banza

Süper Lig’de bu sezon toplamda en fazla gol beklentisi (xG) üreten ve de attığı gol sayısıyla birinci sırada yer alan oyuncu Simon Banza oldu. Onuachu’yu aratmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Golün adı Banza

Fırtına, son 5 sezon icerisinde kadrosuna kattığı Maxi Gomez dışındaki tum yabancı forvetlerden ust duzey verim aldı. Rodallega'nın gelmesiyle başlayan surec, daha sonra Sorloth, Djaniny, Cornelius ve Onuachu ile devam etti. Bu isimler 10'un uzerinde skor katkısı yaptı. Sadece Gomez, 7 golde kaldı. Gecen sezon 17 kez fileleri sarsan Onuachu alınamayınca yonetim, Banza'yı kiraladı. Sorloth ve Onuachu'dan sonra ucuncu kez kiralık forvet ile sezona başlayan Trabzonspor, forvet tercihini yine doğru yaptı. 28 yaşındaki yıldız şu ana kadar ligde 12, kupada 1 olmak uzere 13 gole ulaştı. Krallık yarışında Piątek'in ardından ikinci sırada yer alan Banza, ligin en fazla gol beklentisine sahip ismi oldu. Kongolu yıldız, 11.09'luk gol beklentisine ulaşarak zirveye cıktı.

25 MİLYON EURO İDDİASI

Banza kiralık ve piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüküyor. Ama Portekiz basını, cılgın bir iddia ortaya atarak oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 25 milyon euro olduğunu yazdı.

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