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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Zubkov harekatı! Zubkov'a 4 milyon Euro

Trabzonspor'dan Zubkov harekatı! Zubkov'a 4 milyon Euro

Trabzonspor, sağ kanat transferi için 28 yaşındaki futbolcuya yöneldi. Fırtına, Zubkov için Shakhtar’a bonuslarla 4 milyon euro önerdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Ukraynalı yıldız, sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor'dan Zubkov harekatı! Zubkov'a 4 milyon Euro

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Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Kanat forvet için gündemde birçok isim var. Santos için yapılan teklifin Botafogo tarafından reddedilmesinin ardından rota yeniden Oleksandr Zubkov'a döndü. Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu tam anlamıyla Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gerekirse forvette bile oynayabiliyor.

12 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI

Ukrayna ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.82 boyundaki yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro. Pahalı bir isim ama gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı. Shakhtar ile de tamasa geçildi ve bonuslarla 4 milyon euro önerildi. Karadeniz devi, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yapan Ukraynalı yıldızda oldukça ısrarlı.

F.BAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Zubkov, Macaristan ekibi Ferencvaros'ta kiralık oynarken Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. O zamanlar 23 yaşında olan futbolcu, transfer edilememişti

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