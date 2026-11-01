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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da yönetim, yaklaşan ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Mevcut kadronun genel durumu masaya yatırılırken, hem takviye yapılacak bölgeler hem de yolların ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 14:23
Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Süper Lig'de zirve yarışını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, takımın genel performansı taraftarına güven vermeye devam ediyor.

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Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Sezon başından bu yana sahaya koyduğu oyun kalitesi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yürüyüşünü ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Yönetim ve teknik heyet, takımın iskeletini korurken uzun maratonda yaşanabilecek yorgunluk ve sakatlıkları göz önünde bulundurarak şimdiden geniş kapsamlı bir planlama başlattı.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Özellikle son dönemde kadro derinliğini arttırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, dünya pazarındaki scout ağını daha da aktif hale getirdi.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Bu bağlamda sezon başında Rusya'dan yapılan başarılı hamlelerin ardından, sarı-kırmızılı kurmayların yeniden bu pazara yöneldiği ve scout ekibini her ay düzenli olarak bölgeye gönderdiği belirtiliyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren Rusya patentli üç genç futbolcu şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Bu oyunculardan ilki CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matyev Kislyak.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Kislyak 21 yaşında. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Diğer bir oyuncu ise Kisylak ile aynı takımda forma giyen hücum oyuncusu Kirill Glebov.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Glebov 20 yaşında. Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Listenin son ismi ise Zenit'in Kazak savunmacısı Nuralı Alip.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

26 yaşındaki Kazak stoper bu sezon Zenit forması ile 13 maça çıktı.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Özellikle genç yeteneklerin Süper Lig'e ve Galatasaray'ın projelerine sıcak bakması, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimin elini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Gelen oyuncu planlamasının yanı sıra, kadroda yeterli süre bulamayan veya beklentilerin altında kalan isimler için de ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Beklentileri karşılayamayan Leroy Sane ile yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun ara dönemde takımdan ayrılma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Ayrıca sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Gabriel Sara için de yönetimi tatmin edecek çok yüksek ve cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturulabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da ocak operasyonu başladı! İşte hedefteki 3 isim

Kadro kalitesini daha da yukarı çekmek ve hem içerideki hem dışarıdaki hedeflerine ulaşmak adına Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla ve titizlikle devam ediyor.

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