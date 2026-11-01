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Anasayfa Trabzonspor Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu! 'Dünya Trabzonspor'u konuşuyor'

Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu! "Dünya Trabzonspor'u konuşuyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün olağan divan genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 12:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 12:21
Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu! "Dünya Trabzonspor'u konuşuyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün olağan divan genel kurulunda açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"DÜNYA TRABZONSPOR'U KONUŞUYOR"

"3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor'u anlatıyorlar."

"KİMSENİN HATA YAPMA ŞANSI YOK!"

"Hem genç oyuncuları geliştirirken hem de yanındaki tecrübeli oyuncuların önemi fazlaydı. Trabzonspor ne yapacağını çok iyi biliyor. Benim de artık burada 8.yılım ve ben dahil olmak üzere kimsenin hata yapma şansı yok. Her yerde başarılı olmak zorundayız."

"HERKES RAHAT OLSUN!"

"Başarılı olunması için maddi manevi ne yapılması gerekiyorsa hepsi fazlasıyla yapılıyor. Herkes rahat olsun. Bu şehir bunu hak ediyor."

"TRABZONSPOR TARİHİNDE YOK"

"Son 1 yılda 100 milyon Euro üzerinde bir futbolcu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yok."

SCOUT SİSTEMİ HAKKINDA...

"Scout anlamında 4-5 bölgede birbirinden haberi olmayan ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 4-5 rapor alınıyor ve hocamıza sunuluyor. Biz bir sistem kurduk ve sistemi devam ettiriyoruz."

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