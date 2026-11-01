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Anasayfa Beşiktaş Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 12:37
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa ile Beşiktaş maçında VAR'da Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Müsabakada VAR'da Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca, AVAR'da da Onur Özütoprak görev yapacak.

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