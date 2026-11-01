İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı canlı skor ekranı...

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı İstanbulspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İki takım da haftayı puanla kapatmak için sahaya çıkacak. İstanbulspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak çıkış yakalamayı amaçlarken Mardin 1969 Spor ise deplasmanda kazanıp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

𝐈̇𝐒𝐓𝐀𝐍𝐁𝐔𝐋𝐒𝐏𝐎𝐑'𝐔𝐍 𝐌𝐀𝐂̧𝐈 𝐕𝐀𝐑! 👉🏻 Mardin 1969 Spor 🕰️ 𝟏𝟔:𝟎𝟎 📍 𝑵𝒆𝒄𝒎𝒊 𝑲𝒂𝒅𝒊𝒐𝒈𝒍𝒖 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒚𝒖𝒎𝒖 https://t.co/Wko4ilG1CS — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 31, 2026

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Kurdi ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig | 13.Hafta 🔴🔵 🆚 İstanbulspor 📅 1 Kasım Pazar 🕖 16.00 🏟️ Necmi Kadıoğlu Stadı 📱 #İSTvMAR https://t.co/xREphAGlL6 — Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) October 31, 2026

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İbrahim Güner yönetecek.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇINI CANLI TAKİP ET