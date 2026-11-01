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Anasayfa TFF 1.Lig CANLI | İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları hedefleyen Mardin temsilcisi, İstanbul deplasmanında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 13:29
CANLI | İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor - Mardin 1969 Spor maçı canlı skor ekranı...

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı İstanbulspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İki takım da haftayı puanla kapatmak için sahaya çıkacak. İstanbulspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak çıkış yakalamayı amaçlarken Mardin 1969 Spor ise deplasmanda kazanıp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Kurdi ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İbrahim Güner yönetecek.

İSTANBULSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇINI CANLI TAKİP ET

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