Racing Santander-Real Madrid maçı canlı takip ekranı!

La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Racing Santander ise son iki maçında aldığı galibiyetlerin ardından güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Mücadele El Sardinero Stadı'nda oynanacak.

REAL MADRID LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Real Madrid, 24 puanla La Liga'da üçüncü sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Racing de Santander muhtemel 11: Agirrezabala, Mantilla, Ramon, Belocian, Felipe, Prati, I Martin, A Martin, Canales, Vicente, Zabiri

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe

RACING SANTANDER-REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM

REAL MADRID SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Real Madrid, Racing Santander deplasmanı öncesinde tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyet elde etti. Eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla moral bulan başkent ekibi, ligde zirve takibini sürdürüyor.

La Liga'da 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid, 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lider Barcelona'nın üç puan gerisindeki ekip, Atletico Madrid'in de bir puan arkasında yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, Racing Santander karşısında kazanarak üst üste altıncı galibiyetini almayı amaçlıyor.

Real Madrid'in önünde yoğun bir fikstür de bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, Racing Santander maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşılaşacak. Ardından Valencia deplasmanına çıkacak olan Madrid ekibi, bu yoğun takvim öncesinde hata yapmak istemiyor.

RACING SANTANDER EVİNDE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon Segunda Division'daki başarılı performansının ardından La Liga'ya yükselen Racing Santander, yeniden mücadele ettiği en üst ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

Jose Alberto Lopez yönetimindeki Racing Santander, son iki maçını kazanarak Real Madrid karşılaşması öncesinde moral buldu. Ligde Espanyol'u 2-1 mağlup eden ev sahibi ekip, Kral Kupası'nda da Ribadesella CF karşısında 2-0'lık galibiyet aldı.

Racing Santander, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Ancak Real Madrid'in formu ve iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar, ev sahibi ekibin zorlu bir sınav vereceğine işaret ediyor.

REAL MADRID İLE RACING SANTANDER ARASINDAKİ REKABET

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Real Madrid'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Racing Santander, Real Madrid'e karşı oynadığı son 10 maçın dokuzunda sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki takımın son karşılaşması Şubat 2012'de oynanmış ve Real Madrid mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.

El Sardinero'daki son karşılaşma ise Eylül 2011'de golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Racing Santander, Real Madrid karşısındaki son galibiyetini Nisan 2007'de sahasında 2-1'lik skorla aldı. Ev sahibi ekip, uzun süredir devam eden bu hasrete son vermek için sahaya çıkacak.