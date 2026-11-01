İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın karşılaşmalarından birinde İstanbul Başakşehir ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 8 karşılaşmanın 6'sını İstanbul Başakşehir kazandı. Samsunspor 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u sahasında konuk ettiği 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Üstelik turuncu-lacivertliler bu maçların hiçbirinde kalesinde gol görmedi.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET!

Başakşehir-Samsunspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeledeki skor değişikliklerini, golleri ve önemli anları haberimizden takip edebilir. Maçın başlamasıyla birlikte dakika dakika gelişmeler aktarılacak.

BAŞAKŞEHİR 11 PUANLA 12. SIRADA

Ligde geride kalan 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İstanbul Başakşehir, 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, zorlu Başakşehir deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor.

SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Kart cezalısı Afonso Sousa da kadroda yer alamayacak. Ayrıca son maçında kırmızı kart gören teknik direktör Nenad Bjelica, mücadeleyi tribünden takip edecek.

MUHTEMEL 11 LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Kharebashvili, Ba, Emin, Karbownik, Kemen, Umut, Brnic, Olsen, Shomurodov, Bertuğ.

SAMSUNSPOR: Okan, Tomasson, Guarino, Yunus Emre, Joe Mendes, Watt, Yalçın, Oskar, Emre Kılınç, Coulibaly, Bayo.

⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvSAM 🆚 Samsunspor 🗓 Trendyol Süper Lig 10. Hafta 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 🕓 16.00 https://t.co/UfPCuhVDZd October 31, 2026