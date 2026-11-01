Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1 Kasım 2026 Trendyol 1. Lig karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde...
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ LİGDE?
İki takım, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek.
EKENLER BETON SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET