Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1 Kasım 2026 Trendyol 1. Lig karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde...

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ LİGDE?

İki takım, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek.

EKENLER BETON SİVASSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET