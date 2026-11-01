Liverpool - Arsenal maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen iki ekip, Anfield'da kritik üç puan mücadelesi verecek. Liverpool son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedeflerken Arsenal ise zorlu deplasmandan alacağı sonuçla zirve yarışındaki konumunu korumak istiyor.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Arsenal maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'deki dev mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IT'S MATCHDAY! 😤🔴 The Reds host Arsenal at Anfield ✊ #LIVARS https://t.co/mhcuyZBybh — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2026

LIVERPOOL FORMDA: ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

Liverpool, Arsenal karşılaşması öncesinde tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyet alarak dikkat çekiyor. Kırmızılar, Premier Lig'de Brighton karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle önemli bir çıkış yakaladı. Bu sonuçla puanını yükselten Liverpool, lig tablosunda dördüncü sıraya kadar tırmandı.

Liverpool'un Brighton karşısındaki galibiyeti, topa sahip olma oranının rakibinin gerisinde kalmasına rağmen geldi. Ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen elinde tutmadan da sonuca gidebildiğini gösterdi. Hafta içinde Chelsea'yi EFL Kupası'nda penaltılarla elemesi de takımın moralini yükseltti.

Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, son dönemde yakaladığı galibiyet serisini Arsenal karşısında da sürdürmek istiyor. Anfield'da alınacak üç puan, kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

ARSENAL FLEETWOOD ŞOKUNUN ARDINDAN ANFIELD'DA

Arsenal, Premier Lig'de zirve yarışını sürdürmesine rağmen hafta içinde EFL Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, Fleetwood Town karşısında normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etti. Bu sonuç, Arsenal cephesinde beklenmedik bir şok etkisi yarattı.

Ligde ise Arsenal'in performansı daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın Premier Lig'de üst üste üçüncü zaferi oldu. Arsenal, oynadığı sekiz lig maçının yedisini kazanarak zirve takibini sürdürüyor. Manchester City ile puan eşitliğinde bulunan Londra temsilcisi, gol averajıyla ikinci sırada yer alıyor.

Arteta'nın ekibi, kupa yenilgisini geride bırakıp Anfield'dan puanla ayrılmayı hedefliyor. Ancak Liverpool deplasmanında son yıllarda yaşadığı sorunlar, Arsenal için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

ARSENAL'İN ANFIELD HASRETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Liverpool ile Arsenal arasındaki rekabetin son döneminde Londra ekibinin genel performansı dikkat çekiyor. Arsenal, Liverpool'a karşı oynadığı son sekiz Premier Lig maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Buna karşın Anfield'daki galibiyet hasreti devam ediyor.

Arsenal, Liverpool deplasmanında son lig galibiyetini 2012 yılında Lukas Podolski ve Santi Cazorla'nın golleriyle elde etti. Bu tarihten bu yana Anfield'da istediği sonucu alamayan konuk ekip, bu kez kötü seriye son vermek istiyor. Liverpool ise taraftarı önünde kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışında önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.

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