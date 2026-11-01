FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken sorunlarından biri de skor üstünlüğünü koruyamaması oldu. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 karşılaşmanın 3'ünde ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üç mücadeleyi de 2-1'lik skorlarla kaybetti.