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Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe bir şok daha yaşadı. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin sakatlandığı ve Liverpool maçında forma giyemeyeceği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 11:20
Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Guendouzi'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İzmir temsilcisi, 76'ncı dakikada Armstrong ve 79'uncu dakikada Henrique'nin golleriyle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET
Göztepe karşısında alınan yenilgi, Fenerbahçe'nin ligde üst üste yaşadığı ikinci mağlubiyet oldu. Sarı-lacivertli ekip, 9'uncu haftada oynanan derbi mücadelesinde de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAZANAMIYOR
Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken sorunlarından biri de skor üstünlüğünü koruyamaması oldu. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 karşılaşmanın 3'ünde ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üç mücadeleyi de 2-1'lik skorlarla kaybetti.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME PROTESTO
Göztepe karşısında alınan mağlubiyet, tribünlerde de büyük tepkiye neden oldu. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime yönelik protestolarda bulundu.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Tribünlerden "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarların tepkisi maçın bitiş düdüğünün ardından da devam etti.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu da taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Mücadelenin 52'nci dakikasında etkisiz bir vuruş yapan 28 yaşındaki futbolcu, tribünlerden gelen ıslıklarla protesto edildi. Taraftarların tepkisine Kerem Aktürkoğlu'nun da tribünlere yönelik bir hareketle karşılık verdiği görüldü.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Deneyimli oyuncu, 65'inci dakikada oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarların tepkisi devam etti.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

İLK KEZ 11'DE BAŞLAYAN OPPONG SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Kojo Oppong, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 22 yaşındaki Ganalı stoper, teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın tercihiyle mücadeleye başlangıç kadrosunda yer aldı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Ancak genç savunmacı, karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. İlk etapta oyuncunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı açıklanmıştı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong'un durumuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Nathan Ake'nin yokluğunda ilk 11'de görev alan genç futbolcu, karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı. Teknik direktör Dirk Kuyt, maçın ardından oyuncunun oyundan çıkışını, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı" sözleriyle açıkladı.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumdan sekerek ayrıldığı belirtilen Oppong'un sakatlığının ciddi olabileceği öne sürüldü.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

LIVERPOOL MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
HT Spor'un haberine göre, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Oppong'un Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Sarı-lacivertli ekibin, Liverpool karşısında savunmanın merkezinde Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Liverpool maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında konuk edecek.

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