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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak gündemine Trabzonspor'un eski yıldızını aldı. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:28
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Kanarya son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Fenerbahçe bu mücadelenin ardından Konyaspor ile Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Kanarya, Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarına devam ederken takımda transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Fenerbahçe'nin son olarak Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için kulübü ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!

Milli oyuncu için Hollanda ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler devam ediyor.

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