TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un eski yıldızına Fenerbahçe kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak gündemine Trabzonspor'un eski yıldızını aldı. İşte haberin tüm detayları...
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Kanarya, Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarına devam ederken takımda transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin son olarak Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için kulübü ile görüşmeye başladığı iddia edildi.
Milli oyuncu için Hollanda ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler devam ediyor.
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