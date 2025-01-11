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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak o futbolcuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in takımına çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 10:04
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TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Sarı-lacivertliler bu zorlu maçta asla hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Kanarya'da Jose Mourinho önderliğinde bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Sarı-lacivertlilerde o futbolcuyla Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Terim'in Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istediği yeniden gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!

Samet, geçen yıl da Terim, Panathinaikos'u çalıştırırken, kiralanmıştı.

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