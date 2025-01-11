TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim Fenerbahçe'den o futbolcuyu alacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak o futbolcuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in takımına çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerde o futbolcuyla Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yakından ilgilendiği öğrenildi.
Terim'in Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istediği yeniden gündeme geldi.
Samet, geçen yıl da Terim, Panathinaikos'u çalıştırırken, kiralanmıştı.
Kanarya'da 30 yaşındaki stoper özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta yaptığı hata nedeniyle tribünlerden büyük tepki çekmişti.
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