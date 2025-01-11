Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri performansıyla dikkat çekiyor. Oynadığı futbolla transferin gözdesi haline gelen oyuncuyla ilgili son olarak yönetimden büyük bir ters köşe geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:52
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Futbolcu son zamanlarda ise resmen kendisini buldu.
Oynadığı maçlarda üst üste ağları havalandıran futbolcu transferde özellikle Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın iştahını kabarttı.
Hatta Al-Nassr'ın oyuncu için Kanarya'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve sarı-lacivertlilerin bu teklife oldukça sıcak baktığı öne sürülmüştü.
Son olarak Rue 20 adlı sitede oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yer alan iddiada Fenerbahçe'nin oyuncunun yükselen performansı nedeniyle Al-Nassr'ın bu teklifini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.
Bu nedenle iki takım arasındaki transfer görüşmelerindeki sürecin zarar gördüğü vurgulandı.
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