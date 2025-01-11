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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri performansıyla dikkat çekiyor. Oynadığı futbolla transferin gözdesi haline gelen oyuncuyla ilgili son olarak yönetimden büyük bir ters köşe geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:52
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Fenerbahçe yaz transfer döneminde flaş bir transfere imza atarak Sevilla'dan kadrosuna Youssef En-Nesyri'yi dahil etmişti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Kanarya'da bu transfer o dönem çok büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Sarı-lacivertli taraftarların kendisinden çok şey beklediği oyuncu Fenerbahçe'de süre aldığı ilk maçlarda performansıyla hayal kırıklığı haline gelmişti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Futbolcu son zamanlarda ise resmen kendisini buldu.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Oynadığı maçlarda üst üste ağları havalandıran futbolcu transferde özellikle Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın iştahını kabarttı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Hatta Al-Nassr'ın oyuncu için Kanarya'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve sarı-lacivertlilerin bu teklife oldukça sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Son olarak Rue 20 adlı sitede oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Yer alan iddiada Fenerbahçe'nin oyuncunun yükselen performansı nedeniyle Al-Nassr'ın bu teklifini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferinde büyük ters köşe! Astronomik rakama gidecek derken...

Bu nedenle iki takım arasındaki transfer görüşmelerindeki sürecin zarar gördüğü vurgulandı.

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