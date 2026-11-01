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Anasayfa TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de 1 Kasım Pazar günü oynanacak mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 13:11
Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Iğdır FK-Antalyaspor maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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