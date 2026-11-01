SON DAKİKA: Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeliğinden ve bağlı şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Öztürk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum" dedi.