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Anasayfa Süper Lig Amedspor-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Amedspor-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Diyarbakır ekibi, son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arıyor. Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Amedspor-Eyüpspor maçını haberimden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 13:22
Amedspor-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Amedspor, Diyarbakır'da oynanan mücadelede Eyüpspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

AMED SK: Lafont, Bates, Miraç, Umut, Furkan, Raveloson, Khalil, Dia Saba, Krasniqi, Ballet, Orban.

EYÜPSPOR: Emre, El Yamiq, Jules, Talha, Mete Kaan, Massanga, Costa, Boutobba, Raux Yao, Pintor, Yusuf.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amedspor-Eyüpspor karşılaşması 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da başladı.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AMEDSPOR İKİNCİ SIRADA, EYÜPSPOR SON SIRADA

Ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 20 puanla haftaya ikinci sırada girdi. Diyarbakır temsilcisi, sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Eyüpspor ise sezona istediği gibi başlayamadı. Ligdeki tek galibiyetini üçüncü haftada Alanyaspor karşısında alan İstanbul ekibi, sonraki 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan 9 haftada 3 puan toplayabilen Eyüpspor, haftaya son sırada girdi.

AMEDSPOR-EYÜPSPOR REKABETİNDE SON DURUM

İki takım arasında oynanan lig karşılaşmalarında Amedspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Diyarbakır temsilcisi, Eyüpspor ile oynadığı son 8 lig maçının yalnızca birinde mağlubiyet yaşadı. Amedspor'un söz konusu yenilgisi Mart 2019'da 2. Lig'de oynanan karşılaşmada geldi.

Eyüpspor, Amedspor deplasmanında bugüne kadar çıktığı 5 lig maçında yalnızca bir kez galip gelebildi. İstanbul ekibi, Diyarbakır'daki tek galibiyetini Nisan 2009'da 1-0'lık skorla aldı.

AMEDSPOR'UN SAHASINDAKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Amedspor, bu sezon iç sahada oynadığı 5 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı. Diyarbakır ekibi, taraftarı önünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Eyüpspor karşısında da serisini sürdürmek isteyen Amedspor, sahasında bir kez daha üç puan arayacak.

Eyüpspor ise deplasman maçlarında gol yollarında sorun yaşıyor. İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 dış saha karşılaşmasının tamamını gol atamadan kaybetti.

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