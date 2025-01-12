Trabzonspor - Onvo Antalyaspor | CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu kritik maçı haberimizden takip edeblirsiniz.
TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ Trabzonspor:
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, Sander van de Streek, Larsson, Samudio
Antalyaspor:
Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, Sander van de Streek, Larsson, Samudio
TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SINIRDA
Trabzonspor'da 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Banza, Eren, Uğurcan, Ozan ve Okay sarı kart ceza sınırında bulunurken, kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.