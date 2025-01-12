  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Onvo Antalyaspor | CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Onvo Antalyaspor | CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçında Trabzonspor sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk ediyor. Cihan Aydın'ın düdük çaldığı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 16:10
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Onvo Antalyaspor | CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu kritik maçı haberimizden takip edeblirsiniz.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor:

Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor:

Piric, Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, Sander van de Streek, Larsson, Samudio

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Banza, Eren, Uğurcan, Ozan ve Okay sarı kart ceza sınırında bulunurken, kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

G.Saray'a yeni Chicratio yolda!
Şenol Güneş: Savic'in durumu...
DİĞER
Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...Şimdi 62 yaşında, sahnelerin tozunu attırıyor
DEM İmralı heyeti Demirtaş'tan sonra Figen Yüksekdağ'a gitti! "Üzerime düşeni yaparım" mesajı... Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman?
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
Cimbom'a Skriniar ve Muani'den müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şanlıurfa Erzurum'da galip geldi! Şanlıurfa Erzurum'da galip geldi! 15:40
RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri 15:39
Kocaelispor farkı açıyor! Kocaelispor farkı açıyor! 15:35
Şenol Güneş: Savic'in durumu... Şenol Güneş: Savic'in durumu... 15:25
F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı F.Bahçe'de hazırlıklar tamamlandı 15:07
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:05
Daha Eski
PSG - St Etienne maçı ne zaman? PSG - St Etienne maçı ne zaman? 14:55
Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman? Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman? 14:54
Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman? Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman? 14:53
Montpellier - Angers maçı ne zaman? Montpellier - Angers maçı ne zaman? 14:50
Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 14:47
Le Havre - Lens maçı ne zaman? Le Havre - Lens maçı ne zaman? 14:10