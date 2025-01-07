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Haberler Trabzonspor Santos teklifi

Santos teklifi

Fırtına, Adryelson'dan sonra bir başka Brezilyalı Junior Santos'un transferinde de önemli mesafe kat etti. Bordo mavililer, 30 yaşındaki sağ kanat ile anlaştı, kulübü Botafogo'ya resmi teklif sundu. Brezilya Ligi'nde geride kalan sezonda 50 maçta 20 gol 4 asistlik katkı sağlayan Santos'u Şenol Güneş'in istediği öğrenildi. Trabzonspor, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Santos'u bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler arasında olumlu devam eden yazışmaların sonuçlanması durumunda oyuncu kısa süre içerisinde şehre davet edilecek. 1.88 boyundaki Brezilyalı futbolcu asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet olarak da oynayabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Santos teklifi
Fırtına, Adryelson'dan sonra bir başka Brezilyalı Junior Santos'un transferinde de önemli mesafe kat etti. Bordo mavililer, 30 yaşındaki sağ kanat ile anlaştı, kulübü Botafogo'ya resmi teklif sundu. Brezilya Ligi'nde geride kalan sezonda 50 maçta 20 gol 4 asistlik katkı sağlayan Santos'u Şenol Güneş'in istediği öğrenildi. Trabzonspor, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Santos'u bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler arasında olumlu devam eden yazışmaların sonuçlanması durumunda oyuncu kısa süre içerisinde şehre davet edilecek. 1.88 boyundaki Brezilyalı futbolcu asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet olarak da oynayabiliyor.
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