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Haberler Trabzonspor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tesis müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tesis müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki tesisler 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tesis müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dün gerçekleşen 8. Olağan İl Kongresi'nde Trabzonspor ile ilgili iki önemli müjdeyi paylaştı. Bordo-mavili kulübün geleceğine güç katacak iki önemli tesis müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis edilecek."

ÖZEL FORMA HEDİYESİ

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 1 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

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