Güneş’ten mecburi revizyon

Fırtına deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maça kadroda önemli değişimlerle çıkacak. Sakatlığı geçen Batagov ile cezası biten Serdar Saatçı ikilisi yeniden stoper bölgesinde birlikte görev yapacak. Ayrıca cezalı olan Mendy'nin yokluğunda son iki haftada stoper oynayan Lundstram orta sahadaki yerine geri dönecek. Kas ağrıları bulunan Vişça'nın oynama ihtimali de yok. Bodrum FK maçındaki gibi yine sağ kanatta Cihan Çanak'ın görev yapması bekleniyor.

SAVIC NİHAYET GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı sebebiyle 1 aydır İspanya'da olan, 103 gündür idmanlara çıkmayan Savic, Trabzon'a geri dönme kararı aldı. Şenol Güneş'in dönmesi yönünde çağrıda bulunduğu 33 yaşındaki stoperin 7 Ocak'ta Trabzon'a geleceği ve tedavi programını kulüp sağlık ekibi ile paylaştıktan sonra geleceğiyle ilgili bir yol haritası çizileceği belirtildi. Savic'in iyileşip iyileşmediği şu an belli değil.

TAZİYE MESAJI

Trabzonspor, Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türk müziğinin duayenlerinden, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.