TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Christian Eriksen bombası!

Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor ve orta sahasını güçlendirmek için büyük bir isme yönelmiş durumda. Bordo-mavili ekip, Manchester Utd'nin deneyimli yıldızı Danimarkalı Christian Eriksen'i gündemine aldı. Yönetimin, 32 yaşındaki merkez orta saha transferi için detaylı bir maliyet analizi yaptığı öğrenildi. 1.82 boyundaki yıldız, kariyerinde çok yönlülüğüyle öne çıkan bir isim. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında başarıyla görev yapabilen Danimarkalı oyuncu, Premier Lig ekibi Manchester United formasıyla çıktığı 73 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Eriksen'in ManU ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisi, oyuncuyu gönderme kararı aldı. Yönetim harekete geçebilir.