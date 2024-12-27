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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Vitor Tormena sesleri!

Trabzonspor'da Vitor Tormena sesleri!

Trabzonspor'da Bjelica döneminde de istenen 28 yaşındaki savunmacıTormena için Krasnodar ile temaslar yeniden başlayacak. İşte transfer sürecinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Vitor Tormena sesleri!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Usta hoca, "Mutlaka bir, fırsat olursa da iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye yapmak olduğunu dile getirmişti. Karadeniz devinde listeye giren son futbolcu ise Vitor Tormena. Rusya Premier Liga takımı Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için girişimler başladı. Brezilyalı futbolcunun Rus ekibi ile kontratı 2027'de sona erecek. Piyasa değeri ise 7 milyon euro.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Karadeniz devi, Bjelica döneminde de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 gol 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken sambacı için Fırtına'nın kurmayları ön görüşmelere başladı. Bu transferin satın alma opsiyonuyla kiralama şeklinde olabileceği belirtiliyor

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