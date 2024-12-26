Trabzonspor'da Zubkov gelişmesi!

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Usta hoca; ilk etapta stoper, kanat forvet ve orta sahaya takviye istiyor. Bu doğrultuda hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Listeye giren son futbolcu ise Oleksandr Zubkov. Shakhtar Donetsk takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu tam anlamıyla Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gerekirse forvette bile oynayabiliyor. Yani 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle tam anlamıyla bir joker özelliği taşıyor.

SÖZLEŞMESI 2027'DE BİTECEK

Ukraynaekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon euro. Pahalı bir futbolcu ancak gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı. Bordo mavililer, futbolcu ile dolaylı yönden bir temas kurdu ve şartlarını sordu. Şartlar olgunlaşırsa Shakhtar ile masaya oturulacak. Ukraynalı futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol attı ve 5 de asist yaptı. Oleksandr Zubkov, yıllardır Shakhtar Donetsk forması giyiyor ve sezon başında kas sakatlığı nedeniyle 5 maçta oynayamadı.