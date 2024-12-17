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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!

Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:27
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Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!

Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. Bordo-mavililer, 4-3 mağlup oldukları karşılaşma sonrası tepkilerini sürdürüyor.

Bordo-mavili kullübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkisinin ardından başkan yardımcısı Murat İskender de yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi.

Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti.

Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.

Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.

Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!

Biraz gururları varsa 'Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık' deyip bugün istifalarını sunarlar.

Tekrar ediyoruz:

Yarın herkes için çok geç olacak!

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