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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 19:19
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Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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