Geleceğe yatırım: Nidal Celik

Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirme hedefinin yanı sıra gelecek vadeden genç yeteneklere de odaklanan Trabzonspor, 18 yaşındaki stoper Nidal Celik'i transfer listesine aldı. Bosna Hersek takımı Sarajevo'da oynayan 18 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 500 bin euro olan 1.92 boyundaki kule için en az 1 milyon euro bonservis talep ediliyor. Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Boşnak futbolcu, Bosna-Hersek Milli Takımı'na da davet edildi. Celik, bu sezon 17 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.