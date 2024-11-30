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Haberler Trabzonspor ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. 15 puanla 10. basamakta bulunan Fırtına, Adana Demirspor karşısında elde ettiği 5-0'lık üstünlükle mağlubiyet serisine son verirken Akdeniz ekibi karşısında ise deplasmandaki ilk zaferini hedefliyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:54
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ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dış sahada oynadığı 6 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, deplasmandaki ilk zafer hedefiyle sahaya çıkacak. Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Efecan, Janvier, Makouta, Cordova, Augusto.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut (Lundstram), Vişça, Cham, Cihan, Banza.

17. RANDEVU

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

İki takım arasında Alanya'da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ ALANYA'YA NAMAĞLUP

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş'ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak.

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