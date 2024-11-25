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Haberler Trabzonspor Simon Banza'dan Muhammed Cham'a övgü dolu sözler!

Simon Banza'dan Muhammed Cham'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Simon Banza dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 22:24
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Simon Banza'dan Muhammed Cham'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Simon Banza dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BANZA'NIN AÇIKLAMALARI:

Hem takımımız hem de kulübümüz adına çok mutluyum. Bizim için önemliydi bu galibiyet çünkü son 3 maçı kazanamamıştık. Cham adına da mutluyum. Dün yaptığımız konuşmada bana gol atacağını söylemişti. Sözünü de tuttu. Umarım böyle devam ederiz.

Cham çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacağını gayet iyi biliyor. Belki hoca ile konuşmuştur beni oyundan çıkarmasını ve kendisi hat-trick yapmak istemiştir. Kendisi adına çok mutluyum.

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