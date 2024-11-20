Trabzonspor'da yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 7 kişilik listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı'na sunuldu.

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan mevcut başkan Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan başkanlık Kurulu Başkanlığına sunuldu. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyad Kafkas listeyi mevcut bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne giderek Divan Başkanı Mahmut Ören'e teslim etti.

Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edilen ve 1'i yeni 7'si mevcut isimlerden oluşan 7 kişilik listede Ertuğrul Doğan, Zeyyad Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Derviş Köz ve Semih Hekimoğlu'nun isimleri yer alıyor.

Trabzonspor seçimli Olağan Genel kurulu 21-22 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.