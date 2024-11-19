TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet geri dönüyor

Fırtına'da kanat rotasyonunda yaşanan ciddi sıkıntılar, sezon başında kiralık gönderilen Mahmoud Trezeguet'nin geri alınabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Sezon başındaki yanlış kadro planlaması ve zaman zaman da tribünlerden gelen eleştiriler nedeniyle takımdan gönderilmesi gündeme gelen Trezeguet, bir anda Al Rayyan'a kiralanmıştı. Ancak sol kanatta Orsic'in kadro dışı bırakılması, Nwakaeme'nin de sık sık sakatlanması sonucunda Trezeguet'nin geri çağrılma ihtimali ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş de Mısırlı sol kanadın ayrılışına anlam veremediğine dair imada bulunarak "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti?' diye konuşmak doğru değil" demişti.

GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞ DURUMDA

Bu açıklamanın üzerinden çok fazla zaman geçmeden Arap basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Khaled Al- Ghandour, konuyla ilgili kulüpten bir yetkiliyle görüştüğünü ve Trabzonspor'un ocak ayında Mahmoud Trezeguet'yi geri almak istediğini söyledi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Trezeguet'nin durumuyla ilgili bilgi almak için Trabzonspor'dan bir yetkiliyle temasa geçtim ve kendisi bana, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda, önümüzdeki ocak ayında geri dönüşünü görüşmek üzere Trezeguet ile konuştuklarını söyledi. Takımın Trezeguet'ye ihtiyacı olduğunu ve bunun için Al Rayyan kulübüyle de görüşeceklerini belirtti. Bu transfer ocakta gerçekleşebilir."

2 SEZONUN EN SKORER İSMİYDİ

Trezeguet, Trabzonspor'a geldiği ilk sezonda çıktığı 41 resmi maçta 13 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Mısırlı yıldız, geçen yıl ise 28 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı, 6 da asist yaptı. Trezeguet, son 2 sezonda Trabzonspor'un toplamda en skorer futbolcusu olmasına rağmen kiralık olarak gönderildi.

2026'DA SONA ERECEK

Al-Rayyan ile 10 maça çıkan Trezeguet, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. Trabzonspor ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.