Mahcubiyeti gidereceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katıldı. Meclis üyeleri önünde konuşma yapan Başkan Doğan, önemli açıklamalarda bulunurken, bordo-mavililere umut dağıttı: "Burada meclis üyelerimizin önünde konuşmak benim için büyük bir onur. Teşekkür ederim davetiniz için 106 Yıllık bir belediye, Trabzon Belediyesi. Ülkemizin gururu. Ben buraya gelirken bir konuşma hazırlamadım, biz değerli başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Ama ilk defa meclis üyelerimizin tamamıyla burada tanışma şansımız oldu. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

EN ONURLU GÖREVDEYİM

"Bu sezon beklediğimiz gibi bir sezon olmadı. Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmiyor. Bu nedenle mahcubuz. Fakat Sayın Şenol Güneş Hocamızla birlikte en kısa zamanda bu mahcubiyeti gidereceğimize inancımız tam. Ben Trabzonspor'da yaklaşık olarak 20 aydır başkanım. Son 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 41 yıl bu şehirde yaşadım. Onun öncesinde bende bu şehirde doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Tribünlerden geliyorum. Başkanlık konusu içinde her zaman dediğim gibi olabileceğim en onurlu görevdeyim."

HER YIL 45 MİLYON LAZIM

"20 ayda önemli işler yaptık. Geçen yılı 3. tamamladık. Bu yıl da yine bitirebileceğimiz en üst sırada tamamlamak istiyoruz. Ekonomik anlamda ise önemli işler yaptık. Burada yeri gelmişken, şehrimizin çok önemli değerleri buradayken, Trabzonspor'un gerçek durumu konuşulsun. Trabzonspor'un 2-3 tane önemli sorunu bulunuyor. Bunlardan en önemlisi gelir-gider dengesizliği. Yaklaşık takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Vergiler de eklendiğinde şu anda her yıl 45-50 milyon Euro seviyelerinde geride. Her yıl bu parayı bulması lazım, bir de geçmişten gelen borçların kapanması lazım. Biz alırken 3 milyar seviyelerinde bir borçla aldık."

BU BORCU KAPATMAYA TALİBİM

Bu şehirde sürekli konuşuluyor, yaklaşık olarak 20 aylık süreçte gelen faiz 2.2 milyar seviyelerinde. Buna ek olarak 45-50 milyon seviyelerinde ekside olduğumuz bir para vardı. 9 milyar ödedik, bu para nerede diye soruluyor. Bu para burada. Yaklaşık olarak 815 milyon TL faiz yükünden kulübü kurtardık. Şu saatten sonra önümüzdeki en büyük problem 2.2 milyar gibi bir vergi borcu. Biz her zaman söylüyoruz. Bunu tek başıma başarmam mümkün değil ama ben bunu dedim. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Mütevazı da olamayacağım, 9 milyar gibi bir borcu kapattık."

BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜRLER

"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere tüm başkanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Taleplerimize yardımcı olmak için hevesleri aynı. Bu açıdan da tüm başkanlarımıza da tek tek ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzonspor'u bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tek hedefim Trabzonspor'u hak ettiği noktaya çıkartmaktır. Benim başka bir hedefim amacım yok. Bana bu anlamda destek olunmadı ama ben bundan sonra bu koltuğa kim oturursa Trabzonspor'un eski Başkanı olarak her zaman desteğe açık olacağım."

BİR AN ÖNCE ATAĞA GEÇMELİYİZ

"Burada hepimizin bu bilinci oluşturması lazım. Burada en büyük görev bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Çok daha hızlı olmalıyız, çok daha hızlı bir şekilde projeler oluşturmalıyız. Hocamızın, futbolcularımızın, ekibimizin, bizlerin bir an önce hızlanması, bir an önce atağa geçmesi lazım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için savaşmak zorundayız. Arazi üzerine projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizimde bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Başkanım, bu konuda sizlerin, tüm belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacım var."

EĞİTİM YUVASI OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Metin Genç, şehir adına çok önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Trabzon'un ve Trabzonspor'un geleceği adına büyük bir adım attık. Trabzonspor Koleji'nin yapımı, şehrimize ve gençlerimize büyük katkı sağlayacak. Trabzonspor'un marka değerini eğitimle de pekiştireceğiz. Bu projeyi sadece bir okul inşaatı olarak görmüyoruz, aynı zamanda Trabzonspor'un gelecek nesillere kazandıracağı bir eğitim yuvası olarak değerlendiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Trabzonspor'a ve Trabzon'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR KOLEJİ'NİN STARTI VERİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından imza altına alınan protokolle, Trabzonspor Koleji'nin yapımı süreci resmiyet kazandı. Protokole göre; Trabzonspor Koleji'nin yapımı için gerekli olan arsanın temini Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatına uygun büyüklükteki arsanın temin edilmesi için büyükşehir belediyesi, il genelindeki uygun taşınmazlar üzerinde fizibilite çalışmaları yaparak en uygun arsayı seçecek ve bu arsa Trabzonspor Kulübü'ne verilecek. Kolej yapımı ile ilgili tüm inşaat masrafları ise Trabzonspor Kulübü tarafından karşılanacak. Protokolde, taraflar arasında her türlü iş birliği ve koordinasyonun Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı belirtildi.

GELECEĞİMİZ ALTYAPIDA

"Trabzonspor Koleji Projesi için yaklaşık 1 ay önce Ahmet Metin Genç Başkanımla protokol imzaladık. Bunun Trabzonspor için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'daki gençlerin yetişmesi için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'un geleceği alt yapıda, birazdan da ASKF'nin altındaki sahanın açılışını yapacağız. Bu nedenle tekrar destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."