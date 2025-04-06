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Haberler Süper Lig Alanyaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını kaybeden ve Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Joao Pereira yönetiminde çıkış arıyor. 31 puanla 16. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Jose Morais yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-2 kaybeden Bodrum FK ise hafta içi oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 09:33
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Alanyaspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalmak isteyen iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son 4 maçı da kaybetti. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getirdi. Bu sezon 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan turuncu yeşilliler 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Jose Morais yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 4-2 kaybederek ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Trabzonspor'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekizli çalıştırıcı önderliğinde tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Ligin gidişatını doğrudan etkileyecek karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı 6 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Fatih, Richard, Makouta, Enes, Yusuf, Vilhena, Sporar, Cordova

Sipay Bodrum FK: Diego Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Okita, Seferi

ALANYASPOR İLE BODRUM FK ARASINDA 2. RANDEVU

Bu sezon ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Bodrum FK, Alanyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan iki takım da Alanya'da oynanacak mücadelede kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Bodrum FK maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.

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