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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Milli futbolcuyu sergilediği futbolun ardından birçok takım yakın takibe almıştı.Yunus için o detay şimdiden dikkat çekti. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:13
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Galatasaray iç transferde Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen genç futbolcunun mevcut sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Yunus Akgün'le sezon bitmeden yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Ek olarak sözleşmedeki 11 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de kaldırılmasının planlandığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Galatasaray'ın Yunus Akgün'e yeni sözleşmesinde 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun da sarı-kırmızılı ekiple kontatını uzatmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yunus Akgün'den yönetime flaş talep!

Bu sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kısa bir süre formasından uzak kalan Yunus Akgün 36 maçta sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asist kaydetti.

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