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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

Trendyol Süper Lig'de adım adım finale yaklaşırken ligin dev takımları, önümüzdeki sezon için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Galatasaray ve Trabzonspor, Belçika'da mükemmel bir sezon geçiren Tolu Arokodare'yi gündemine aldı. Nijeryalı santrforun sezon sonunda Genk'e veda etmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS TS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 19:53
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

Önümüzdeki sezon için kollarını sıvayan Galatasaray ve Trabzonspor, Tolu Arokodare'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

Belçika ekiplerinden Genk'te forma giyen Arokodare, bu sezon yakaladığı müthiş istatistikleri ile iki Süper Lig takımının da hücum hattı için önemli bir isim olarak öne çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Belçika basınından footnews.be'den derlediği habere göre Nijeryalı golcünün sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

Galatasaray ve Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi aktarılırken aynı zamanda Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflerin de yetenekli santrforun kararını etkileyebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

"BELÇİKA'NIN EN İYİ FORVETİ"

Haberde aynı zamanda Genk Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Arokodare'yi bu sezon Belçika'nın en iyi forveti haline getirdiği ifadeleri dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!

Bu sezon Genk forması ile tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Arokodare, 20 gol/7 asist katkısı sundu.

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