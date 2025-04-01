TRANSFER HABERİ | Galatasaray ve Trabzonspor Tolu Arokodare'nin peşinde!
Trendyol Süper Lig'de adım adım finale yaklaşırken ligin dev takımları, önümüzdeki sezon için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Galatasaray ve Trabzonspor, Belçika'da mükemmel bir sezon geçiren Tolu Arokodare'yi gündemine aldı. Nijeryalı santrforun sezon sonunda Genk'e veda etmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS TS transfer haberi)
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Galatasaray ve Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi aktarılırken aynı zamanda Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflerin de yetenekli santrforun kararını etkileyebileceği belirtildi.
"BELÇİKA'NIN EN İYİ FORVETİ"
Haberde aynı zamanda Genk Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Arokodare'yi bu sezon Belçika'nın en iyi forveti haline getirdiği ifadeleri dikkat çekti.
Bu sezon Genk forması ile tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Arokodare, 20 gol/7 asist katkısı sundu.
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