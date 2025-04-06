Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri
Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Derbinin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan çarpıcı eleştiriler geldi. İşte Çakar'ın Mourinho ve Okan Buruk sözleri... FB-GS SPOR HABERLERİ
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Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın derbide yaşanan olaylar hakkındaki sorularını yanıtlayan Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Mourinho ve Okan Buruk hakkında çok dikkat çeken cevaplar verdi.
İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ELEŞTİRİLERİ:
Buradan çok net Türkiye'deki milyonlarca Fenerbahçeli'ye soruyorum, Mourinho'nun sezon başından beri Fenerbahçe'ye bir katkısı var mı? Hiçbir derbi kazanamadı, ezeli rakibi Galatasaray'a evinde iki defa kaybetti, ligin tepesindeki takımlara neredeyse galibiyeti yok, Avrupa Ligi'nden son sırada şansa çıktı, evinde Rangers'tan fark yedi, daha da fark yiyebilirdi.
"OYUNCULARIN BİRÇOĞU GERİ GİTTİ"
Oyuncuların birçoğu geri gitti. Sözüm ona dünyanın en iyisiymiş. Kariyeri muazzam olabilir, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olabilir ama bugün için battığımızda Fenerbahçe'deki süreci her yönden fiyasko.
AHMET ÇAKAR: FUTBOLCULUK YILLARINDAN KALAN BİR KURNAZLIK
Jose Mourinho'yu belki hareketleri ile tahrik etti ama hiçbir zaman bu tahrik Jose Mourinho'nun fiziki müdahalede bulunmasını gerektirmez, izin vermez. Sonrası da kötü. Ben hayatımda burnu sıkılan bir adamın yere düşüp taklalar attığını görmedim.
Futbolculuk yıllarından kalmış tam bir futbol kurnazlığı... Teknik açıdan bakarsak Türkiye'de başarılı tabii ki ama bu kadro geçen sezondan beri Sparta Prag'a, Young Boys'a, Alkmaar'a, Riga'ya elenmemeliydi.
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