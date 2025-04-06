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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Derbinin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan çarpıcı eleştiriler geldi. İşte Çakar'ın Mourinho ve Okan Buruk sözleri... FB-GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 09:57
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Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın derbide yaşanan olaylar hakkındaki sorularını yanıtlayan Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Mourinho ve Okan Buruk hakkında çok dikkat çeken cevaplar verdi.

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ELEŞTİRİLERİ:

AHMET ÇAKAR: MOURINHO BÜYÜK FİYASKO OLDU

Fenerbahçe için her şey kötü gidiyor. Evlerinde Galatasaray'a yine yenildiler. Çok kötü oynadılar, kupadan uzaklaştılar ve en önemlisi teknik direktör Jose Mourinho rezil rüsva oldu. Mourinho sürekli tartışılıyor. Fenerbahçe'de 'Ligi onunla bitirelim' diyen de var, 'Hemen yollansın' sesleri de yüksek. Portekizli teknik adam devam etmeli mi, etmemeli mi?

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

"MOURINHO'NUN BİR KATKISI VAR MI?"

Buradan çok net Türkiye'deki milyonlarca Fenerbahçeli'ye soruyorum, Mourinho'nun sezon başından beri Fenerbahçe'ye bir katkısı var mı? Hiçbir derbi kazanamadı, ezeli rakibi Galatasaray'a evinde iki defa kaybetti, ligin tepesindeki takımlara neredeyse galibiyeti yok, Avrupa Ligi'nden son sırada şansa çıktı, evinde Rangers'tan fark yedi, daha da fark yiyebilirdi.

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

"OYUNCULARIN BİRÇOĞU GERİ GİTTİ"

Oyuncuların birçoğu geri gitti. Sözüm ona dünyanın en iyisiymiş. Kariyeri muazzam olabilir, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olabilir ama bugün için battığımızda Fenerbahçe'deki süreci her yönden fiyasko.

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

AHMET ÇAKAR: FUTBOLCULUK YILLARINDAN KALAN BİR KURNAZLIK

Jose Mourinho'yu belki hareketleri ile tahrik etti ama hiçbir zaman bu tahrik Jose Mourinho'nun fiziki müdahalede bulunmasını gerektirmez, izin vermez. Sonrası da kötü. Ben hayatımda burnu sıkılan bir adamın yere düşüp taklalar attığını görmedim.

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

Futbolculuk yıllarından kalmış tam bir futbol kurnazlığı... Teknik açıdan bakarsak Türkiye'de başarılı tabii ki ama bu kadro geçen sezondan beri Sparta Prag'a, Young Boys'a, Alkmaar'a, Riga'ya elenmemeliydi.

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