Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk sözleri

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ELEŞTİRİLERİ:

AHMET ÇAKAR: MOURINHO BÜYÜK FİYASKO OLDU Fenerbahçe için her şey kötü gidiyor. Evlerinde Galatasaray'a yine yenildiler. Çok kötü oynadılar, kupadan uzaklaştılar ve en önemlisi teknik direktör Jose Mourinho rezil rüsva oldu. Mourinho sürekli tartışılıyor. Fenerbahçe'de 'Ligi onunla bitirelim' diyen de var, 'Hemen yollansın' sesleri de yüksek. Portekizli teknik adam devam etmeli mi, etmemeli mi?