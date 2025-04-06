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Haberler Motor Sporları Formula 1'de Max Verstappen'den sezonun ilk zaferi!

Formula 1'de Max Verstappen'den sezonun ilk zaferi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:17
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Formula 1'de Max Verstappen'den sezonun ilk zaferi!

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden düzenlendi.

Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı.

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Oscar Piastri (Avustralya): 49

4. George Russell (Büyük Britanya): 45

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

Takımlar

1. McLaren: 111

2. Mercedes: 75

3. Red Bull: 61

4. Ferrari: 35

5. Williams: 19

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