  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu Hollanda’da podyum için yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu Hollanda’da podyum için yarışacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'nın 2025 sezonunda üçüncü yarışına çıkıyor. Şampiyon pilot, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda’da piste çıkacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu Hollanda’da podyum için yarışacak

WorldSBK Şampiyonası'nı daha önce iki kez kazanan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarışına 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda'daki TT Circuit Assen'de çıkacak.

RAZGATLIOĞLU: ŞAMPİYONA LİDERLİĞİNE ÇOK YAKINIM

2025 sezonuna hızlı başlayan başarılı pilot, ROKiT BMW Motorrad takımıyla bu sezon da rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor. Toprak, yarış hakkında, "Portekiz'de podyumlarla dolu mükemmel bir hafta geçirdik. Milli marşımızı Portekiz'de dinlettirmek gurur vericiydi. Geçtiğimiz yarış gibi Hollanda'da da yarışları kazanıp bir seri oluşturmak istiyoruz. Şampiyona liderliğine çok yakınım. Araçla bir bütün haline gelerek mükemmel işlere imza atmak istiyorum. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum" dedi.

SUPERBİKE 2025, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK

Toprak'ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda'da devam edecek ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.

TOPRAK, MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.

Reklam
İşte G.Saray'ın Samsun kafilesi! 3 futbolcu yok
DİĞER
Thomas Müller bombası! Süper Lig devinin yeni lideri olacak…
Başkan Erdoğan Subianto ile ortak basın toplantısında açıkladı: Endonezya ile ticaret hedefi 10 milyar dolar
Juventus’tan Osimhen planı!
F.Bahçeli yıldıza Premier Lig'den talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'dan Gazze paylaşımı Abdülkerim Bardakcı'dan Gazze paylaşımı 17:46
İşte G.Saray'ın Samsun kafilesi! 3 futbolcu yok İşte G.Saray'ın Samsun kafilesi! 3 futbolcu yok 17:09
Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! 16:31
Günay'a Fair Play ödülü Günay'a Fair Play ödülü 16:28
"Okan Hoca Mourinho'ya gerekli dersi verdi "Okan Hoca Mourinho'ya gerekli dersi verdi 16:11
G.Saray Samsun maçına hazır! G.Saray Samsun maçına hazır! 15:59
Daha Eski
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş... Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş... 15:25
Yıldız isimden İngiliz kulüplerine çağrı! "Mourinho'yu geri alın" Yıldız isimden İngiliz kulüplerine çağrı! "Mourinho'yu geri alın" 15:10
İlkin Aydın'dan pankart açıklaması İlkin Aydın'dan pankart açıklaması 14:52
Juventus’tan Osimhen planı! Juventus’tan Osimhen planı! 14:45
Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçı ne zaman? Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçı ne zaman? 14:39
F.Bahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları 14:38